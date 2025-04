Ad Avellino la benedizione dei futuri sposi | tra fede e consapevolezza

Sabato 26 aprile, nella solenne cornice della Cattedrale di Avellino, si sono riunite le coppie di fidanzati che nei prossimi mesi pronunceranno il loro sì davanti all'altare. Un appuntamento atteso, che ha rappresentato il culmine del cammino intrapreso nei mesi precedenti: da gennaio a marzo.

