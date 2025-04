Acque approva il Bilancio 2024 | sistema fognario di Pisa e Cascina e depuratore a Vicopisano al centro degli investimenti

investimenti. Risultati che ne fanno un attore centrale per lo sviluppo del tessuto socio-economico. Pisatoday.it - Acque approva il Bilancio 2024: sistema fognario di Pisa e Cascina e depuratore a Vicopisano al centro degli investimenti Leggi su Pisatoday.it Un’azienda solida sotto il profilo economico-finanziario, in continua evoluzione e capace di coniugare sostenibilità, innovazione e crescita infrastrutturale, realizzando una significativa mole di. Risultati che ne fanno un attore centrale per lo sviluppo del tessuto socio-economico.

Approfondimenti da altre fonti

Monte dei Paschi di Siena approva bilancio 2024 e propone dividendo di 0,86 euro per azione - Il cda del Monte dei Paschi di Siena ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio 2024 della banca e consolidato del gruppo Montepaschi confermando i risultati preliminari già approvati dal consiglio stesso e resi noti al mercato il 6 febbraio scorso. Il board ha altresì deliberato di proporre alla prossima assemblea la distribuzione di un dividendo in contanti per azione di 0,86 euro per un ammontare complessivo di circa 1. 🔗quotidiano.net

Icsc approva progetto bilancio d’esercizio 2024, impieghi per oltre mezzo miliardo euro - (Adnkronos) – Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., presieduto dal Presidente Beniamino Quintieri, ha approvato il progetto di Bilancio d’esercizio 2024, presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Antonella Baldino. Il progetto di bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli azionisti. L’Istituto, che il 1° luglio ha completato il processo di trasformazione in società per azioni di diritto singolare, ha erogato nel 2024 finanziamenti per un valore di 547 milioni di euro, attivando circa 1,2 miliardi di ... 🔗.com

Edison approva bilancio 2024 con ricavi record e rinnova il consiglio di amministrazione - L'assemblea degli azionisti di Edison ha approvato il bilancio 2024 della capogruppo che si è chiuso con ricavi di vendita a 12.721 milioni di euro e un utile di 399 milioni di euro. E' stato anche deliberato la distribuzione di un dividendo di 0,09 euro per ciascuna azione di risparmio e di 0,06 euro per ciascuna azione ordinaria. L'assemblea, inoltre, su proposta dell'azionista di controllo Transalpina di Energia, ha nominato il consiglio di amministrazione, determinandone in tre esercizi la durata nella carica, e aumentandone i componenti da dieci a undici, con l'ingresso di un ulteriore ... 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Como Acqua, approvato il Bilancio d’Esercizio e il Bilancio di Sostenibilità 2024; Como Acqua, approvato il bilancio 2024. Investimenti per 34 milioni di euro; Como Acqua: investimenti record da 34 milioni e calo dei costi operativi dell'11% nel 2024; Acqualatina, la manovra di Cusani per approvare il Bilancio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

TECMA Solutions, assemblea approva bilancio 2024 - ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024. I soci hanno, altresì, deliberato all’unanimità di approvare la proposta del Consiglio di ... 🔗teleborsa.it

Planetel, assemblea approva bilancio 2024 e dividendo di 0,12 euro - I soci hanno anche approvato il bilancio della società incorporata Net-Admin, il cui processo di fusione per incorporazione è stato perfezionato in data 11 dicembre 2024, con effetti contabili ... 🔗teleborsa.it

The Italian Sea Group approva il bilancio 2024 e distribuisce dividendi per 13 milioni di euro - Il 23 aprile 2025 si è tenuta, in unica convocazione, l’ Assemblea ordinaria degli Azionisti de The Italian Sea Group, presieduta dal dott. Filippo Menchelli. Nel corso della riunione, l’Assemblea ha ... 🔗affaritaliani.it