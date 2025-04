Acqua rossa in mare un guasto alla condotta idrica porterà disagi nei prossimi giorni

alla condotta di Fiumefreddo che ha tinto di rosso le acque del mare adiacente Sant'Alessio Siculo. Lo sversamento che in questi giorni ha interessato il litorale jonico nella frazione del comune è stato causato da un guasto per cui l'Amam ha già predisposto un intervento.Lo. Messinatoday.it - Acqua "rossa" in mare, un guasto alla condotta idrica porterà disagi nei prossimi giorni Leggi su Messinatoday.it Una perdita ddi Fiumefreddo che ha tinto di rosso le acque deladiacente Sant'Alessio Siculo. Lo sversamento che in questiha interessato il litorale jonico nella frazione del comune è stato causato da unper cui l'Amam ha già predisposto un intervento.Lo.

