Achille Lauro domina la classifica con ' Comuni Mortali' superando Sfera Ebbasta e Shiva

Comuni Mortali, il nuovo album di Achille Lauro, conquista il primo posto della classifica degli album e in quella di cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni FimiGfk. Lauro ha scalzato dalla vetta Santana Money Gang, il primo joint album dei rapper Sfera Ebbasta e Shiva, ora in seconda posizione.I due mantengono però il comando tra i singoli con Neon, davanti a Olly con Balorda Nostalgia. Si inserisce al terzo posto, al debutto, il ritorno di Neffa con Canerandagio Parte 1, composto da 10 tracce con molte collaborazioni: Noyz Narcos, Franco126, Guè e Joshua, Izi, Fabri Fibra e Myss Keta, Frah Quintale, Joan Thiele e Gemitaiz, Lucariello e STE, Ele A e Francesca Michielin.Altra new entry in quarta posizione, con Ligabue che propone Buon Compleanno Elvis 1995-2025, l'opera omnia con diversi progetti speciali realizzati per celebrare i 30 anni del leggendario album del 1995.

Achille Lauro domina la classifica EarOne con Incoscienti giovani - Dopo un Festival di Sanremo 2025 da protagonista, sia sul palco dell’Ariston che fuori, Achille Lauro segna un nuovo traguardo. Il suo brano Incoscienti giovani, a soli dieci giorni dalla release, conquista la vetta della classifica EarOne, diventando il brano più trasmesso dalle radio italiane. Un successo che conferma il forte impatto dell’artista sulla scena musicale contemporanea. Achille Lauro: Numeri record su streaming e videoclip L’onda lunga di Incoscienti giovani prosegue anche sulle piattaforme digitali, dove ha già superato gli 11 milioni di streaming. 🔗superguidatv.it

“Achille Lauro e Irama dovrebbero rimanere in fondo alla classifica, Cristicchi mi ha leggermente deluso, Elodie da TikTok”: la pagelle di Luca Jurman - Che Luca Jurman non sia solito dare giudizi in punta di fioretto è cosa nota e l’ex vocal coach di Amici ha mantenuto il suo stile anche per parlare dei cantanti in gara a Sanremo 2025. Raggiunto da Fanpage.it, il muscisista non ha risparmiato quasi nessuno: “Elodie occasione sprecata, futile canzoncina da TikTok. Giorgia è tornata vocalmente, ma la canzone lascia molto a desiderare”. E cosa ne pensa di Tony Effe? “Definirlo il nuovo Califano è blasfemia artistica. 🔗ilfattoquotidiano.it

