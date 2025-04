Acer presentato nuovo progetto di ricostruzione a Eboli

presentato ad Eboli il progetto di ricostruzione degli alloggi popolari del Rione Borgo, un intervento strategico finanziato con il Fondo Complementare al Pnrr, nell'ambito del programma "Sicuro, verde e sociale", destinato alla riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica.Alla conferenza stampa sono intervenuti l'assessore all'Urbanistica della Regione Campania, Bruno Discepolo, il sindaco di Eboli, Mario Conte e il presidente di Acer Campania, David Lebro.Durante l'evento, che ha visto anche la posa simbolica della prima pietra del nuovo insediamento, è stato illustrato il progetto che prevede la realizzazione di tre edifici moderni nel quartiere Rione Pescara, destinati ad accogliere 56 famiglie. Le nuove abitazioni, progettate secondo criteri di efficienza e sostenibilità, comprenderanno 32 appartamenti, con spazi pensati per offrire comfort, risparmio energetico e una migliore qualità della vita.

