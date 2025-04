Accoltellò un poliziotto a Lambrate | Se ne vantava in carcere nessuna attenuante per Hassine Hamis

Lambrate e in carcere Hassine Hamis si vantava della “sua superiorità proprio per aver colpito un poliziotto”, continuando ad avere “comportamenti arroganti e prevaricatori”. Per lui, la giudice dell’udienza preliminare di Milano Silvia Perrucci ha spiegato perché non ha riconosciuto nessuna attenuante al trentasettenne marocchino nelle motivazioni della sentenza con cui, il 23 gennaio, lo ha condannato con rito abbreviato a 12 anni e due mesi di reclusione per il tentato omicidio avvenuto la sera dell'8 maggio 2024.Il poliziotto riuscì a salvarsi solo grazie all'intervento dei colleghi e a delicate operazioni all'ospedale Niguarda. Nelle motivazioni, da poco depositate, la giudice fa presente che ad Hamis non può essere riconosciuta alcuna attenuante, perché con “le sue generiche manifestazioni di dispiacere” in udienza puntava solo ad “ottenere” una pena più lieve. Ilgiorno.it - Accoltellò un poliziotto a Lambrate: “Se ne vantava in carcere, nessuna attenuante per Hassine Hamis” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Aveva accoltellato il vice ispettore della Polizia Christian Di Martino alla stazione die insidella “sua superiorità proprio per aver colpito un”, continuando ad avere “comportamenti arroganti e prevaricatori”. Per lui, la giudice dell’udienza preliminare di Milano Silvia Perrucci ha spiegato perché non ha riconosciutoal trentasettenne marocchino nelle motivazioni della sentenza con cui, il 23 gennaio, lo ha condannato con rito abbreviato a 12 anni e due mesi di reclusione per il tentato omicidio avvenuto la sera dell'8 maggio 2024.Ilriuscì a salvarsi solo grazie all'intervento dei colleghi e a delicate operazioni all'ospedale Niguarda. Nelle motivazioni, da poco depositate, la giudice fa presente che adnon può essere riconosciuta alcuna, perché con “le sue generiche manifestazioni di dispiacere” in udienza puntava solo ad “ottenere” una pena più lieve.

