Abruzzo 9 mln per i dottorati di ricerca

ricerca e formazione dottorale – Finanziamento dottorati di ricerca” presentato dall’assessore regionale alla Formazione, Roberto Santangelo, insieme con i rappresentanti degli atenei di Teramo, L’Aquila e Chieti. Sul piatto dei finanziamenti la Regione ha collocato 9 milioni di euro che hanno come destinazione finale il finanziamento in toto di 106 dottorati di ricerca per il prossimo triennio. Di “investimento eccezionale e di scelta strategica” ha parlato l’assessore Santangelo, sottolineando come “la Regione per la prima volta investe una somma considerevole per l’alta formazione dottorale”. L’avviso cade in un momento particolarmente importante in quanto, come rilevato dai rettori, la chiusura dei programmi PNRR porterà a una riduzione dell’attività dei dottorati di ricerca in tutte le università. Unlimitednews.it - Abruzzo, 9 mln per i dottorati di ricerca Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – Regione e università abruzzesi a braccetto per garantire l’alta formazione dei giovani laureati. È il senso del nuovo avviso FSE+ “Programma die formazione dottorale – Finanziamentodi” presentato dall’assessore regionale alla Formazione, Roberto Santangelo, insieme con i rappresentanti degli atenei di Teramo, L’Aquila e Chieti. Sul piatto dei finanziamenti la Regione ha collocato 9 milioni di euro che hanno come destinazione finale il finanziamento in toto di 106diper il prossimo triennio. Di “investimento eccezionale e di scelta strategica” ha parlato l’assessore Santangelo, sottolineando come “la Regione per la prima volta investe una somma considerevole per l’alta formazione dottorale”. L’avviso cade in un momento particolarmente importante in quanto, come rilevato dai rettori, la chiusura dei programmi PNRR porterà a una riduzione dell’attività deidiin tutte le università.

Regione Abruzzo investe 9mln per 106 dottorati, Santangelo: opportunità storica per i ricercatori - L'Aquila - Un finanziamento straordinario per sostenere 106 dottorati di ricerca in Abruzzo, promuovendo l'innovazione e rispondendo alle esigenze del tessuto produttivo regionale. La Regione Abruzzo ha annunciato un investimento di 9 milioni di euro destinato a finanziare 106 borse di studio per dottorati di ricerca, nell'ambito del programma FSE+ 2021-2027. L'iniziativa mira a formare una nuova generazione di ricercatori, in grado di affrontare le sfide dell'innovazione e di contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio.

