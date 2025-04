Abitare con i libri | il paese che promuove le biblioteche dei lettori

libri nella nostra vita e nelle nostre case? E nelle case degli altri? Quanto è vasto quel patrimonio silenzioso e quasi invisibile, composto da decine di migliaia di volumi ordinati su scaffali, librerie, comodini, o su ripiani incastrati in ogni angolo di salotti. Leccotoday.it - "Abitare con i libri": il paese che promuove le biblioteche dei lettori Leggi su Leccotoday.it Quanto spazio occupano inella nostra vita e nelle nostre case? E nelle case degli altri? Quanto è vasto quel patrimonio silenzioso e quasi invisibile, composto da decine di migliaia di volumi ordinati su scaffali, librerie, comodini, o su ripiani incastrati in ogni angolo di salotti.

Se ne parla anche su altri siti

"Abitare il Paese”, architetti e studenti concludono la VI edizione del progetto - Si è svolta stamattina, nella sede dell'ordine degli architetti di Agrigento, la manifestazione di chiusura della VI edizione del progetto Abitare il Paese, promossa dal consiglio nazionale degli architetti e attuata, sul territorio provinciale, dall’ordine di Agrigento con la collaborazione dei... 🔗agrigentonotizie.it

Avvicinare gli alunni ai libri, l'istituto di Melicucco promuove due percorsi di lettura - La lettura è una finestra aperta sulla conoscenza, un’occasione per coltivare il pensiero critico, affinare la capacità di ascolto e favorire la condivisione. Con questa consapevolezza, l'istituto comprensivo di Melicucco ha avviato due significativi progetti curricolari, I nonni raccontano e Le... 🔗reggiotoday.it

I libri in box all’aria aperta: arriva il “book crossing“: "Ceriano promuove la lettura" - Tre box esterni per lo scambio dei libri: la biblioteca diventa itinerante e offre nuove opportunità di lettura anche in luoghi diversi rispetto alla sua sede. Sono state inaugurate le nuove casette per il “book crossing“ realizzate dall’Amministrazione comunale grazie al contributo di altrettante impresse edili del territorio. Si tratta di contenitori chiusi, con sportello trasparente, posizionati su speciali piedistalli in legno, dai quali si possono prendere e lasciare libri in prestito, liberamente, aderendo al principio ispiratore della proposta, che è quello di stimolare la ... 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Abitare con i libri: il paese che promuove le biblioteche dei lettori; La scuola fuori dalla scuola: Abitare la Natura. E impari anche senza libri; Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore il 23 aprile. 🔗Cosa riportano altre fonti

La Regione promuove la lettura e il diritto allo studio: al via l'iniziativa 'libri gratis' - All'iniziativa "Libro sospeso", promossa dall'assessorato all'Istruzione del Comune di Grosseto, si affianca "libri gratis", un progetto della Regione Toscana. Sarà possibile presentare la domanda per ... 🔗corrieredimaremma.it