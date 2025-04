Abbandonato dalla madre pochi giorni dopo la nascita è stato cresciuto dai nonni

Iodonna.it - Abbandonato dalla madre pochi giorni dopo la nascita, è stato cresciuto dai nonni Leggi su Iodonna.it Giorgio Panariello, ospite il 27 aprile a Domenica In su Rai Uno, si è raccontato a Mara Venier. Il comico toscano, classe 1960, ha alle spalle una storia personale complessa, segnata dall’abbandono dei genitori e da un’infanzia lontana dai riflettori, ma anche una carriera che lo ha consacrato tra i volti più amati dello spettacolo italiano. Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti compie 50 anni: balli scatenati con Pieraccioni e Panariello X Leggi anche › Ale e Franz ritornano su Rai 2 con “Raiduo”.

