AAA | Qual’è lo status attuale di Alberto El Patron?

Alberto El Patron, conosciuto in WWE come Alberto Del Rio, che rimane avvolta nel mistero.Le parole di Konnan Uno dei booker della AAA, ovvero la leggenda del wrestling Konnan, si è espresso nel suo podcast Keepin It 100 in modo vago sullo status di El Patron.Infatti alla domanda precisa ha risposto:“Non lo so, non gliel’ho neanche chiesto (alla compagnia).”Le ultime su El Patron El Patron negli ultimi anni è stato al centro di casi di cronaca, tra cui l’arresto nel 2020 per aggressione alla sua allora fidanzata, oppure il caso di minacce alla sua fidanzata precedente PaigeSaraya. Zonawrestling.net - AAA: Qual’è lo status attuale di Alberto El Patron? Leggi su Zonawrestling.net Una delle notizie dell’ultima settimana è stata l’acquisizione della federazione messicana AAA da parte della WWE.le due compagnie terranno un PLE insieme, Worlds Collide, il 7 Giugno a Los Angeles.Ma c’è attualmente la figura del Mega Campeon, ovveroEl, conosciuto in WWE comeDel Rio, che rimane avvolta nel mistero.Le parole di Konnan Uno dei booker della AAA, ovvero la leggenda del wrestling Konnan, si è espresso nel suo podcast Keepin It 100 in modo vago sullodi El.Infatti alla domanda precisa ha risposto:“Non lo so, non gliel’ho neanche chiesto (alla compagnia).”Le ultime su ElElnegli ultimi anni è stato al centro di casi di cronaca, tra cui l’arresto nel 2020 per aggressione alla sua allora fidanzata, oppure il caso di minacce alla sua fidanzata precedente PaigeSaraya.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

Lunedì dell'Angelo: qual è il significato di Pasquetta - Molti di noi aspettano Pasquetta per la tradizionale gita fuori porta. Giorni prima si consultano ripetutamente le condizioni meteo e si spera nella clemenza del tempo per poter vivere all’aperto uno dei giorni festivi più attesi. Grigliate e picnic fanno parte dei riti che appartengono a questa... 🔗padovaoggi.it

Qual è lo stipendio di un tabaccaio? Finalmente lo scopriamo: la risposta è sbalorditiva - L’attività di un tabaccaio viene considerata come una delle più redditizie sul panorama italiano. La verità però è da chiarire. Uno dei lavori più interessanti sul panorama nazionale è senza dubbio quello del tabaccaio che da anni viene considerato come un lavoro piuttosto redditizio. In molti pensano che acquistare un tabacchino può permetterti di avere ... Leggi tutto L'articolo Qual è lo stipendio di un tabaccaio? Finalmente lo scopriamo: la risposta è sbalorditiva sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

Ne parlano su altre fonti

Approvazione graduatorie provvisorie del concorso a.a. 2024/2025; Agenzie di rating: quali sono e come interpretare; I tripla A costano di più, ma valgono meno di un Indie, i titoli a basso budget sono il futuro dell’industria; Marina Abramovic e Ulay, le performance principali, la vita, le opere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia