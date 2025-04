A15 Parma – La Spezia | 11 nuove telecamere con intelligenza artificiale nella galleria Cucchero Nord

intelligenza artificiale al servizio della sicurezza nel monitoraggio della viabilità lungo l’autostrada A15 Parma – La Spezia. È questo l’obiettivo del progetto di ammodernamento degli impianti di videosorveglianza realizzato da SALT, concessionaria della tratta autostradale che si snoda tra. Parmatoday.it - A15 Parma – La Spezia: 11 nuove telecamere con intelligenza artificiale nella galleria Cucchero Nord Leggi su Parmatoday.it L’al servizio della sicurezza nel monitoraggio della viabilità lungo l’autostrada A15– La. È questo l’obiettivo del progetto di ammodernamento degli impianti di videosorveglianza realizzato da SALT, concessionaria della tratta autostradale che si snoda tra.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Neonazismo e propaganda d’odio, blitz in 5 città: perquisizioni a Parma, Milano, Bologna, Ferrara e La Spezia - Sei indagati per propaganda razzista a Parma e altre città. Perquisizioni e sequestri di materiale neonazista. 🔗notizie.virgilio.it

Parma, donna trovata morta in casa: aperta inchiesta. “Era nuda, due uomini accanto a lei” - L’hanno ritrovata morta, distesa lunga il divano, nuda, con due uomini accanto. Aveva 60 anni, la donna morta nel suo appartamento in via Ruggero, nel quartiere Pablo, a Parma, zona dell’Oltretorrente. Una vita difficile, quella della signora Daniela, seguita dal Centro di salute mentale. Ora spetterà alla procura stabilirne le cause della morte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte naturale. 🔗ilfattoquotidiano.it

Parma-Inter e l’incognita Lautaro Martinez: le possibilità di rivederlo in campo - Nel mirino di Lautaro Martinez c’è Parma-Inter, L’attaccante nerazzurro è pronto a tornare: come gestirà il suo recupero Simone Inzaghi? STOP ALLE SPALLE – Il risentimento ai flessori registrato alla metà di marzo ha permesso a Lautaro Martinez di restare a Milano, mentre tutti – o quasi – i suoi compagni di squadra nerazzurri scendevano in campo con le rispettive Nazionali. Le due settimane di pausa, però, non sono bastate all’argentino, il cui infortunio appariva già in fase di guarigione, per rientrare subito dopo la sosta. 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

TiBre, ecco l'inaugurazione del primo tratto: apre il casello di Sissa Trecasali; Maltempo, forti disagi su strade e autostrade. Problemi anche per i treni; Come arrivare a Parma - Informazioni turistiche su Parma e provincia; Maltempo, chiuse la stazione di Parma e San Martino Est e Ovest. 🔗Ne parlano su altre fonti