A14 a fuoco auto e fotovoltaico

Un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose, è divampato nella notte tra sabato e domenica nell'area di servizio Esino Est, lungo la carreggiata nord, tra i caselli di Ancona Nord e Montemarciano. Solo l'intervento più che tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme e la completa distruzione di un impianto fotovoltaico che fa da copertura in una porzione del parcheggio dell'area di servizio sempre molto frequentata dagli automobilisti in transito. Ignote le cause dell'incendio che ha completamente distrutto una vettura parcheggiata. E' probabile che si tratti, comunque, di un corto circuito. Il rogo ha interessato i pannelli fotovoltaici sovrastanti e i collegamenti elettrici, tutto materiale altamente infiammabile. Sul posto è arrivata una squadra di Ancona che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'automezzo e l'area circostante.

Le fiamme divorano un'auto in marcia lungo la A14, intervengono i vigili del fuoco - SENIGALLIA – Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, per le fiamme sprigionatesi da una macchina alimentata a gasolio. L’auto sulla quale viaggiava una famiglia di turisti che si è messa al riparo lasciando il mezzo (fermato su una piazzola d’emergenza) e mettendosi in salvo... 🔗anconatoday.it

Todi, auto prende fuoco durante la marcia. E’ la terza in tre giorni - Todi (Perugia), 9 aprile 2025 – Paura a Todi intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 aprile, in località Due Santi, quando il conducente di un’auto si è accorto che la vettura sulla quale viaggiava aveva preso fuoco. E’ subito scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che sono arrivati da Todi e hanno subito attaccato le fiamme, spegnendo l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti: il conducente è riuscito ad accostare al lato della strada e a mettersi in sicurezza. 🔗lanazione.it

Paura a Nibionno, auto in marcia prende fuoco improvvisamente: il conducente accosta e si salva in extremis. Chiusa la Briantea - Nibionno (Lecco), 16 febbraio 2025 – Auto in fiamme sulla Statale Briantea a Nibionno. Il conducente del veicolo, una familiare, ha visto del fumo uscire dal vano motore mentre era in marcia, ha fatto in tempo solo ad accostare e scappare fuori dalla macchina che in pochi secondo è divampato un incendio. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 lungo la 342 Lecco – Como. Sono subito intervenuti a sirene spiegare i vigili del fuoco a bordo di due autopombe serbatoio: i soccorritori hanno prima circoscritto le fiamme, che si stavano propagando anche ad alcune sterpaglie che crescono a bordo di quel ... 🔗ilgiorno.it

