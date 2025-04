A1 bus in sosta prende fuoco alla stazione di servizio di Somaglia | evacuato anche il locale

sosta prende fuoco. È accaduto nella tarda mattinata di domenica 27 aprile in A1, all'altezza dell'area di servizio di Somaglia est, in direzione Milano. L'incendio, per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito improvvisamente il mezzo, fortunatamente vuoto.Sul posto, per.

