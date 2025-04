A Veronetta scritte contro antifascisti e 25 aprile Incostituzionali

aprile, prosegue fino all'1 maggio al Parco della Provianda "È Festa d'aprile", la festa antifascista veronese. Un evento che sta accogliendo tutti in una cornice di dibattiti, concerti e attività culturali. Una festa che sente ancora più forti i. Veronasera.it - A Veronetta scritte contro antifascisti e 25 aprile. «Incostituzionali» Leggi su Veronasera.it Dopo l'apertura di venerdì scorso, 25, prosegue fino all'1 maggio al Parco della Provianda "È Festa d'", la festa antifascista veronese. Un evento che sta accogliendo tutti in una cornice di dibattiti, concerti e attività culturali. Una festa che sente ancora più forti i.

Approfondimenti da altre fonti

Como, saluti romani a Dongo: contro manifestazione degli antifascisti - Un centinaio di neofascisti ha omaggiato questa mattina con saluti romani e rose rosse i 15 gerarchi fascisti che, in fuga con Mussolini verso la Svizzero, vennero catturati e fucilati 80 anni fa a Dongo, in provincia di Como, dai partigiani comandati da Walter Audisio, il 28 aprile del 1945. Sul parapetto che affaccia sul lago di Como, i neofascisti hanno da prima appeso i fiori e poi, ordinati su più file, hanno fatto la chiamata del presente facendo i saluti romani. 🔗lapresse.it

Roma, Garbatella contro ‘I Cesaroni’: scritte e petizioni contro la serie tv - La Garbatella contro i Cesaroni. Nel quartiere romano in cui da sempre è ambientata la serie cult di Canale 5 cresce il malcontento dei residenti. Le riprese della settima stagione, con la regia di Claudia Amendola, sono iniziate da pochi giorni. Il set è allestito nel cuore del quartiere, dove sorge anche l’ormai celebre bar che prende il nome dalla serie. Il regista e gli attori, amatissimi dal pubblico, hanno ormai una certa familiarità con gli abitanti del posto che spesso, tra un ciak e un altro, si soffermano a parlare con loro. 🔗lapresse.it

Garbatella contro "I Cesaroni": scritte e petizione per i parcheggi - La Garbatella contro i Cesaroni. Nel quartiere romano in cui da sempre è ambientata la serie cult di Canale 5 cresce il malcontento dei residenti. Le riprese della settima stagione, con la regia di Claudio Amendola, sono iniziate da pochi giorni. Il set è allestito nel cuore del quartiere, dove sorge anche l'ormai celebre bar che prende il nome dalla serie. Il regista e gli attori, amatissimi dal pubblico, hanno ormai una certa familiarità con gli abitanti del posto che spesso, tra un ciak e un altro, si soffermano a parlare con loro. 🔗iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Veronetta scritte contro antifascisti e 25 aprile. «Incostituzionali»; «Non siamo miti, ma antifascisti». Scuole in piazza; Il 25 Aprile a Treviso, Nordio fischiato: «La richiesta di dirsi antifascisti? Retorica, abbiamo giurato sulla Costituzione»; Concerto a Verona per ricordare Jan Palach. «Suonano band nazi-rock». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Scritte contro sindacato e simboli no vax su sede Uil di Vicenza - Le vetrine della sede provinciale della Uil Veneto a Vicenza sono state imbrattate con scritte in vernice rossa con frasi contro il sindacato e simboli non vax. Lo denuncia il segretario ... 🔗ansa.it