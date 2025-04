A Torino di Sangro iniziati i lavori per migliorare l' efficienza energetica e la viabilità locale

iniziati i lavori di efficientamento energetico all’ingresso di Torino di Sangro, un intervento che renderà il territorio più accogliente e sostenibile.Verrà ripristinata la strada comunale del parcheggio Miramonti dove si stanno effettuando lavori di asfaltatura. Continua il cantiere. 🔗 Chietitoday.it - A Torino di Sangro iniziati i lavori per migliorare l'efficienza energetica e la viabilità locale Sonodi efficientamento energetico all’ingresso didi, un intervento che renderà il territorio più accogliente e sostenibile.Verrà ripristinata la strada comunale del parcheggio Miramonti dove si stanno effettuandodi asfaltatura. Continua il cantiere. 🔗 Chietitoday.it

Su altri siti se ne discute

A Torino di Sangro iniziati i lavori per migliorare l'efficienza energetica e la viabilità locale - Sono iniziati i lavori di efficientamento energetico all’ingresso di Torino di Sangro, un intervento che renderà il territorio più accogliente e sostenibile. Verrà ripristinata la strada comunale del parcheggio Miramonti dove si stanno effettuando lavori di asfaltatura. Continua il cantiere... 🔗chietitoday.it

Napoli, iniziati a Palazzo Reale i lavori del Med5: Piantedosi ha accolto i ministri di Cipro, Grecia, Malta e Spagna - Sono iniziati a Napoli i lavori della seconda giornata di Med 5. A Palazzo Reale il ministero dell'interno, Matteo Piantedosi, ha accolto i ministri dell'interno di Cipro, Grecia, Malta... 🔗ilmattino.it

Cantieri nel mirino a Torino: sospesi lavori e 4 imprenditori denunciati per gravi violazioni di sicurezza - Controlli nei cantieri edili di Torino: 4 denunce e numerose sanzioni per violazioni della sicurezza sul lavoro. 🔗notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

A Torino di Sangro iniziati i lavori per migliorare l'efficienza energetica e la viabilità locale; A Torino di Sangro iniziati i lavori per migliorare l'efficienza energetica e la viabilità locale; Iniziati i lavori di messa in sicurezza su Via del Mulino a Torino di Sangro; Torino di Sangro. Al via i lavori per il rinforzo delle scogliere a Borgata Marina. 🔗Cosa riportano altre fonti

Iniziati a Moncalieri i lavori per il nuovo parcheggio della piscina: in arrivo 152 posti auto - A Moncalieri, a undici mesi dalla inaugurazione della nuova struttura di via Matilde Serao, gestita da Cus Torino e Rari Nantes, sono partiti in questi giorni i lavori per la realizzazione del ... 🔗torinoggi.it