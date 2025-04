A Sesto una piazza dedicata a Ramelli e Pedenovi La Russa | Come Fausto e Iaio siano fari contro l' odio

piazza di Sesto San Giovanni dedicata a Sergio Ramelli ed Enrico Pedenovi. Lo slargo si trova tra via Cadorna e via Cavallotti. Sulla targa è stata apposta la scritta "vittime dell'odio politico". Ramelli, 19enne studente di scuola superiore, morì il 29 aprile. Milanotoday.it - A Sesto una piazza dedicata a Ramelli e Pedenovi. La Russa: "Come Fausto e Iaio siano fari contro l'odio" Leggi su Milanotoday.it È stata inaugurata lunedì mattina ladiSan Giovannia Sergioed Enrico. Lo slargo si trova tra via Cadorna e via Cavallotti. Sulla targa è stata apposta la scritta "vittime dell'politico"., 19enne studente di scuola superiore, morì il 29 aprile.

