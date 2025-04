A scuola di start up e neoimprese a Torino i manager insegnano gratis per due anni | Vi spiego il nostro movimento etico

manager in cattedra e startupper tra i banchi. Due anni di accompagnamento gratuito per realizzare il proprio sogno imprenditoriale. Non si tratta di un annuncio pubblicitario e neanche dell’ultimo tentativo di truffa online. A Torino questo progetto è possibile e anzi, avviato da qualche anno. Torinotoday.it - A scuola di start up e neoimprese, a Torino i manager insegnano gratis per due anni: "Vi spiego il nostro movimento etico" Leggi su Torinotoday.it in cattedra eupper tra i banchi. Duedi accompagnamento gratuito per realizzare il proprio sogno imprenditoriale. Non si tratta di un annuncio pubblicitario e neanche dell’ultimo tentativo di truffa online. Aquesto progetto è possibile e anzi, avviato da qualche anno.

Ne parlano su altre fonti

Lavoro, a scuola d’imprenditoria con Re-Start Generation - Il progetto Riavviare la generazione è partito. Per due anni 270 ragazzi tra gli 11 ei 17 anni di tre istituti scolastici napoletani in cui si registra un’alta percentuale di dispersione scolastica saranno coinvolti in percorsi educativi innovativi, esperienze formative ed hackathon per l’imprenditoria sociale. Riavviare la generazione è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – (PNRR M5C3, Investimento 3) per la lotta contro la povertà educativa nel Mezzogiorno, promosso e ideato da Project Ahead impresa sociale cooperativa in collaborazione con Comune di Napoli, ... 🔗ildenaro.it

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Roma, 23 apr. (askanews) - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una scuola nel quartiere Al-Tuffah; secondo l'esercito israeliano era stata trasformata in un rifugio di Hamas. I servizi di soccorso hanno riferito che almeno 10 persone sono rimaste uccise nell'edificio che ospitava sfollati nella parte orientale della città. Ci sarebbero anche bambini tra le vittime. 🔗quotidiano.net

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

Se ne parla anche su altri siti

A scuola di start up e neoimprese, come opera a Torino l’Associazione Reseau Entreprendre Piemonte; Ecco l'identikit dello startupper; Imprenditoria femminile, guida a incentivi e bonus; Assegnati i premi di StartCup Lombardia 2024. 🔗Ne parlano su altre fonti

A scuola di start up e neoimprese, a Torino i manager insegnano gratis per due anni: "Vi spiego il nostro movimento etico" - Solo nel 2024 l'associazione Reseau Entreprendre Piemonte ha erogato, tramite 71 imprenditori, 7.100 ore di volontariato a 138 tra persone e imprese. In 15 anni ha creato circa 500 posti di lavoro ... 🔗torinotoday.it

Scuola: Faes Milano, martedì si sceglie la migliore start-up creata dagli studenti - scientifico e scienze umane delle scuole Faes “FAmiglia E Scuola”, che vedrà il suo epilogo martedì 15 aprile quando verrà votata la migliore start-up degli studenti scelta tra quattro: ... 🔗agensir.it