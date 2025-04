A ruba gadget e memorabilia di Papa Francesco

Papa Francesco ha scosso il mondo, e l'ondata di commozione si riflette anche nel mercato dei ricordi. Oltre ai tradizionali rosari e medagliette, si registra un'impennata di richieste per gadget dedicati alla sua immagine e al suo messaggio. Tgcom24.mediaset.it - A ruba gadget e memorabilia di Papa Francesco Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'eco della scomparsa diha scosso il mondo, e l'ondata di commozione si riflette anche nel mercato dei ricordi. Oltre ai tradizionali rosari e medagliette, si registra un'impennata di richieste perdedicati alla sua immagine e al suo messaggio.

