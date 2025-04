A piedi nei tunnel della metro o fermi in mezzo al nulla | trasporti nel caos per il blackout in Spagna

blackout che ha colpito la Spagna. I trasporti sono finiti nel caos, con lo stop delle metropolitane e dei treni. Diversi video mostrano persone che percorrono a piedi i tunnel della metro o passeggeri che scendono in mezzo al nulla a causa dei vagoni fermi. Tgcom24.mediaset.it - A piedi nei tunnel della metro o fermi in mezzo al nulla: trasporti nel caos per il blackout in Spagna Leggi su Tgcom24.mediaset.it Gravissimi disagi per ilche ha colpito la. Isono finiti nel, con lo stop dellepolitane e dei treni. Diversi video mostrano persone che percorrono ao passeggeri che scendono inala causa dei vagoni

Se ne parla anche su altri siti

San Giovanni, il mistero del tunnel che collega la metro A con la metro C: esiste ma non si può utilizzare - Rimarrà chiuso ancora per chissà quanto tempo il collegamento diretto tra le stazioni della metro A e C a San Giovanni. Uno scalo che continuerà ad essere, quindi, un nodo di scambio “a metà”. Dopo l’inaugurazione avvenuta nel 1980, la stazione è diventata, a maggio del 2018, il capolinea... 🔗romatoday.it

Il venerdì nero dei trasporti: fermi bus e metrò per lo sciopero nazionale. Orari e fasce di garanzia città per città - l'Italia sarà interessata oggi da un sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà bus, metro e tram in diverse città. La protesta, indetta dai sindacati Al Cobas, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, durerà 24 ore e mira a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore, tra cui un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell'orario lavorativo e maggiori tutele per la sicurezza. 🔗quotidiano.net

Anidride carbonica ai Campi Flegrei, “rilevatori e controlli anche nei tunnel delle metro” - Richiesta di controlli e rilevatori anti-gas anche nei tunnel delle metropolitane di Napoli da parte della commissione Infrastrutture. Oggi in Prefettura riunione sulle emissioni di Co2 ai Campi Flegrei.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fermi tutti: c'è una persona in galleria. Stop alla metropolitana di Milano lungo le fermate del centro; Metro 1, il treno si ferma al Vomero, passeggeri costretti a proseguire a piedi tra galleria e stazione; Milano | Centro Storico – Collegamento M3-M4: 9 minuti a piedi e all’aperto; Metro B, treni evacuati e passeggeri a piedi in galleria. Tratta bloccata per tre ore. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Metro A, caos e treni fermi per più di 30 minuti: «C'è un cane che sta fuggendo per i binari» - Momenti di panico, paura e stupore sulla Linea A della Metro di Roma ... poi siamo rimasti fermi tra Flaminio e Spagna». Altri aggiungono: «All'inizio non abbiamo compreso cosa stesse succedend ... 🔗msn.com

Metro B, tutti gli impianti fermi al capolinea della stazione Laurentina: ancora disagi per i disabili - Poco è cambiato dall’ultima ricognizione del Corriere, lo scorso 31 agosto, quando molte delle stazioni della metro erano off ... Ascensori e montascale fermi anche a Cinecittà mentre in ... 🔗msn.com