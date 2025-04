A Parco San Felice si festeggiano i 10 anni di ‘Correre Donna’

Parco San Felice festeggia 10 anni di ‘Correre Donna’. La corsa si colora di rosa, con una camminata non competitiva, che dalle 9 animerà Parco San Felice, in una domenica tutta al femminile, in rosa e in fiore. L’ evento è inserito nel programma ‘100 passi per. Foggiatoday.it - A Parco San Felice si festeggiano i 10 anni di ‘Correre Donna’ Leggi su Foggiatoday.it Domenica 4 maggio l’Asd Runners diSanfesteggia 10di. La corsa si colora di rosa, con una camminata non competitiva, che dalle 9 animeràSan, in una domenica tutta al femminile, in rosa e in fiore. L’ evento è inserito nel programma ‘100 passi per.

