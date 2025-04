A Napoli oggi si tifa Udinese e Parma per la qualificazione aritmetica in Champions CorSport

qualificazione aritmetica in Champions League per il Napoli può arrivare già oggi, tramite le restanti partite della 34esima giornata di Serie A.A Napoli oggi si tifa Udinese e Parma per la qualificazione aritmetica in ChampionsIl Corriere dello Sport scrive:Il Napoli è salito a quota 74 punti mentre al quarto posto si trova la Juve con 62 punti. La qualificazione aritmetica dipenderà dai risultati di Bologna e Lazio, impegnate rispettivamente contro Udinese e Parma. Agli azzurri basterebbe il pareggio o sconfitta di entrambe per avere la certezza matematica di chiudere tra le prime quattro. Una vittoria di Bologna o Lazio rimanderebbe la qualificazione a sabato prossimo, quando il Napoli affronterà il Lecce. I calciatori azzurri incollati alla tv in ritiro, una nemesi: la rivincita dello scudetto perso in albergoScrive Repubblica con Marco Azzi:Era un match ball e la partenza sprint del Napoli ha fatto venire in mente l’immagine di un surfista sulla cresta dell’onda: gli azzurri si sono presentati con ancora addosso l’adrenalina per la sconfitta pomeridiana dell’Inter. Ilnapolista.it - A Napoli oggi si tifa Udinese e Parma per la qualificazione aritmetica in Champions (CorSport) Leggi su Ilnapolista.it La certezza dellainLeague per ilpuò arrivare già, tramite le restanti partite della 34esima giornata di Serie A.Asiper lainIl Corriere dello Sport scrive:Ilè salito a quota 74 punti mentre al quarto posto si trova la Juve con 62 punti. Ladipenderà dai risultati di Bologna e Lazio, impegnate rispettivamente contro. Agli azzurri basterebbe il pareggio o sconfitta di entrambe per avere la certezza matematica di chiudere tra le prime quattro. Una vittoria di Bologna o Lazio rimanderebbe laa sabato prossimo, quando ilaffronterà il Lecce. I calciatori azzurri incollati alla tv in ritiro, una nemesi: la rivincita dello scudetto perso in albergoScrive Repubblica con Marco Azzi:Era un match ball e la partenza sprint delha fatto venire in mente l’immagine di un surfista sulla cresta dell’onda: gli azzurri si sono presentati con ancora addosso l’adrenalina per la sconfitta pomeridiana dell’Inter.

