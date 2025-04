A Milano servizio scorta notturno e gratuito

servizio di scorta fatto da volontari che a Milano accompagnano - a piedi o in auto- chi ne ha bisogno. Un'associazione nata pochi mesi fa che ha un solo obiettivo: rendere più tranquilli quanti si muovono per Milano, troppo spesso non sentendosi sicuri Tgcom24.mediaset.it - A Milano servizio scorta notturno e gratuito Leggi su Tgcom24.mediaset.it Si chiama "Custodae" ed è undifatto da volontari che aaccompagnano - a piedi o in auto- chi ne ha bisogno. Un'associazione nata pochi mesi fa che ha un solo obiettivo: rendere più tranquilli quanti si muovono per, troppo spesso non sentendosi sicuri

