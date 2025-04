A Milano c' è un gigantesco murale sui morti sul lavoro

Un murale per sostenere la cultura della sicurezza sul lavoro è stato inaugurato lunedì 28 aprile in via Prina a Milano, al civico 2, con i rappresentanti dell'amministrazione comunale. Il murale è stato realizzato dall'artista milanese SteReal, che fa parte della startup Outdoora. Raffigura la.

