A Mercato Saraceno torna per la sua 17esima edizione la rassegna per bambini Dentro il libro

Mercato Saraceno si trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai giovani lettori e alla creatività, ospitando la 17ª edizione della mostra del libro per ragazzi "Dentro il libro". La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale. Cesenatoday.it - A Mercato Saraceno torna per la sua 17esima edizione la rassegna per bambini "Dentro il libro" Leggi su Cesenatoday.it Dal 30 aprile all’11 maggio 2025, Palazzo Dolcini asi trasformerà in un grande palcoscenico dedicato ai giovani lettori e alla creatività, ospitando la 17ªdella mostra delper ragazzi "il". La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale.

