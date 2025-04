A Mentana e a Monterotondo manifesti di Benito Mussolini coprono quelli del 25 Aprile

Leggi su Fanpage.it Mattia (Pd): "Un affronto. Torno a chiedere alla Giunta Rocca di far partire al più presto l'iter della proposta di legge a mia prima firma per inserire nello Statuto della Regione Lazio i valori dell'Antifascismo e della Resistenza".

