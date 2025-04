A Matteo Dagasso il premio Il miglior biancazzurro 2025

Matteo Dagasso "Il miglior biancazzurro" 2025. Nato a Penne e frutto di un vivaio che anche in passato ha regalato grandi soddisfazioni al Delfino. Su di lui i giornalisti sportivi hanno espresso il proprio parere all'unanimità assegnando la preziosa targa.

A Matteo Dagasso il premio "Il miglior biancazzurro" 2025 - È il centrocampista del Pescara, Matteo Dagasso "Il miglior biancazzurro" 2025. Nato a Penne e frutto di un vivaio che anche in passato ha regalato grandi soddisfazioni al Delfino. Su di lui i giornalisti sportivi hanno espresso il proprio parere all'unanimità assegnando la preziosa targa, e... 🔗ilpescara.it

