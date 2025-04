A LECCO

LECCO come Dongo. Non meglio specificati "camerati" organizzano per questa sera una fiaccolata in ricordo dei 16 repubblichini delle brigate nere che il 28 aprile 1945 vennero fucilati dai partigiani, dopo essere stati processati e condannati a morte per aver ucciso a tradimento alcuni combattenti della Resistenza che avevano esposto la bandiera bianca per arrendersi.La manifestazione si ripete ogni anno e ogni anno suscita sdegno nella città medaglia d’oro al valor militare per il contributo alla Resistenza. "Se il rispetto dei morti non si nega a nessuno non si può non ricordare che si tratta di persone che furono parte di un regime illiberale che uccise persone innocenti", commentano i consiglieri di AVS.Alla stessa ora Anpi organizza una controfiaccolata.D.D.S. Ilgiorno.it - A LECCO Leggi su Ilgiorno.it come Dongo. Non meglio specificati "camerati" organizzano per questa sera una fiaccolata in ricordo dei 16 repubblichini delle brigate nere che il 28 aprile 1945 vennero fucilati dai partigiani, dopo essere stati processati e condannati a morte per aver ucciso a tradimento alcuni combattenti della Resistenza che avevano esposto la bandiera bianca per arrendersi.La manifestazione si ripete ogni anno e ogni anno suscita sdegno nella città medaglia d’oro al valor militare per il contributo alla Resistenza. "Se il rispetto dei morti non si nega a nessuno non si può non ricordare che si tratta di persone che furono parte di un regime illiberale che uccise persone innocenti", commentano i consiglieri di AVS.Alla stessa ora Anpi organizza una controfiaccolata.D.D.S.

