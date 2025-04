A Lecco la fiaccolata per i 16 fascisti fucilati nel 1945 Anpi organizza un presidio | “Un’offesa alla città”

Lecco è attesa una fiaccolata in memoria di 16 Repubblichini uccisi nel 1945. Il Gruppo AVS cittadino accusa gli organizzatori di apologia di fascismo e l'Anpi provinciale ha organizzato un presidio antifascista. Leggi su Fanpage.it Per questa sera, 28 aprile, allo stadio 'Rigamoni-Ceppi' diè attesa unain memoria di 16 Repubblichini uccisi nel. Il Gruppo AVS cittadino accusa glitori di apologia di fascismo e l'provinciale hato unantifascista.

Lecco, fiaccolata per i 16 repubblichini fucilati: l’Anpi risponde con un presidio antifascista - Lecco, 27 aprile 2025 - Lecco come Dongo, dove quest'oggi un centinaio di neofascisti si sono radunati per commemorare 15 gerarchi, in fuga verso la Svizzera con il Duce, fucilati il 28 aprile 1945. Non meglio specificati “camerati” hanno chiamato a raccolta nostalgici e neofascisti per una fiaccolata in ricordo dei 16 repubblichini delle brigate nere Leonessa e Perugia che, sempre quel giorno vennero fucilati dai partigiani a Lecco. 🔗ilgiorno.it

L’Anpi contro la fiaccolata per i caduti della Repubblica Sociale: “Offesa alla città” - "Abbiamo chiesto alle Autorità competenti di vietare quella che si configura come un'offesa alla Città di Lecco" ... 🔗msn.com

Lecco, fiaccolata per i 16 repubblichini fucilati: l’Anpi risponde con un presidio antifascista - Non meglio precisati “camerati” hanno chiamato a raccolta nostalgici e neofascisti allo stadio dove una lapide ricorda l’esecuzione degli ufficiali della Rsi avvenuta proprio il 28 aprile 1945. La Cit ... 🔗msn.com

"A Lecco comparsi manifesti fascisti firmati da 'I camerati'. Intollerabile" - Invocherebbero una fiaccolata per caduti della Repubblica Sociale. L'indignazione dell'Alleanza Verdi e Sinistra: "Rispetto per tutti i morti, ma non si possono tollerare gesti e cerimonie di chiaro s ... 🔗leccotoday.it