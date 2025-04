A Latina la seconda edizione della Rassegna di cori pontini

Latina, la seconda edizione della Rassegna DI cori pontini organizzata da Antonella Perazzetta nell’ambito delle iniziative proposte da “CULTURARTE” con il. Latinatoday.it - A Latina la seconda edizione della "Rassegna di cori pontini" Leggi su Latinatoday.it Domenica 4 maggio alle ore 19, dopo la Santa Messa delle 18, si svolgerà, presso la Parrocchia di San Carlo Borromeo in via Stoccolma 4 a, laDIorganizzata da Antonella Perazzetta nell’ambito delle iniziative proposte da “CULTURARTE” con il.

