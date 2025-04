A Gaza si scava tra le macerie dopo gli ultimi attacchi a Khan Younis

Khan Younis, 28 apr. (askanews) - Nelle immagini, operatori della protezione civile di Gaza scavano tra le macerie di una casa a Khan Younis alla ricerca di corpi dopo che l'edificio è stato colpito da un attacco aereo israeliano.Secondo gli operatori, nei raid del 27 aprile sono state uccise almeno 50 persone, di cui nove a Est di Gaza City. All'ospedale di Khan Younis sono arrivati i corpi di altre sette persone uccise. In un altro bombardamento è stato colpito un edificio residenziale nel campo di al Bureij.Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha portato il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio della guerra a 52.243 dopo che è stata confermata la morte di centinaia di dispersi. Quotidiano.net - A Gaza si scava tra le macerie dopo gli ultimi attacchi a Khan Younis Leggi su Quotidiano.net , 28 apr. (askanews) - Nelle immagini, operatori della protezione civile dino tra ledi una casa aalla ricerca di corpiche l'edificio è stato colpito da un attacco aereo israeliano.Secondo gli operatori, nei raid del 27 aprile sono state uccise almeno 50 persone, di cui nove a Est diCity. All'ospedale disono arrivati i corpi di altre sette persone uccise. In un altro bombardamento è stato colpito un edificio residenziale nel campo di al Bureij.Il ministero della Sanità di, gestito da Hamas, ha portato il bilancio complessivo delle vittime dall'inizio della guerra a 52.243che è stata confermata la morte di centinaia di dispersi.

