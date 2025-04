A Gatteo Mare doppio appuntamento con la tradizionale Sagra della Canterella

della Libertà a Gatteo Mare si prepara ad ospitare la tradizionale Sagra della cantarella, una delle feste più amate della della città e che inaugura un mese ricco di appuntamenti e momenti da passare in compagnia. Protagonista dell’evento è la Cantarèla: un antico dolce romagnolo, povero. Cesenatoday.it - A Gatteo Mare doppio appuntamento con la tradizionale Sagra della Canterella Leggi su Cesenatoday.it PiazzaLibertà asi prepara ad ospitare lacantarella, una delle feste più amatecittà e che inaugura un mese ricco di appuntamenti e momenti da passare in compagnia. Protagonista dell’evento è la Cantarèla: un antico dolce romagnolo, povero.

Approfondimenti da altre fonti

Monte Vidon Corrado, doppio appuntamento con la cultura - Fine settimana intenso a Monte Vidon Corrado organizzato dal Centro studi Licini in collaborazione con il Comune. Oggi 15 febbraio alle 10 al Teatro comunale secondo incontro del progetto Pac (Piano per l’Arte Contemporanea 2024). Marco Bazzini, responsabile scientifico dell’Archivio Isgrò, terrà una lectio su ‘Emilio Isgrò: la formica e la parola’. La conferenza accompagna l’acquisizione da parte del Comune di Monte Vidon Corrado, grazie alla vincita del bando Pac con un progetto di Daniela Simoni, del dittico di Emilio Isgrò, realizzato in occasione della mostra ‘Emilio Isgrò. 🔗ilrestodelcarlino.it

Doppio appuntamento musicale tra musica jazz e una band tutta al femminile - Doppio appuntamento musicale anche questo fine settimana al Mama's Club di Ravenna. Venerdì 7 marzo alle 21.30 salirà sul palco il Not to mention trio che porterà musica jazz, fusion e funk. Marco Pierfederici al pianoforte e alle tastiere, Vito bassi al basso elettrico, Mattia Zoli alla batteria... 🔗ravennatoday.it

In biblioteca Ceccarelli a Gatteo appuntamento con la letteratura di Bruno Bartoletti - Per la rassegna "Gatteo incontra l'autore" la biblioteca Ceccarelli ospita mercoledì 12 marzo alle ore 21 Bruno Bartoletti, che accompagnato da Nais Aloisi, Scilla Mastini e Iuri Monti presenta il suo ultimo libro "Storia incompiuta di un solitario viaggiatore". Una sera d’autunno Marco Belmonte... 🔗cesenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

A Gatteo Mare doppio appuntamento con la tradizionale Sagra della Canterella; Giovedì 22 agosto Ritorna a Rimini “La Notte del Liscio” con Mirko Casadei e la Casadei Big Band e i Modena City Ramblers; SPETTACOLO, estate ed eventi. Romagna, Gatteo Mare: il 1 luglio arriva Birichina!; Viabilità rivoluzionata per consentire due gare sportive: il Triathlon Rubicone Gatteo e il Duathlon Kids. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mare Fuori 5 sbarca su Rai 2 e RaiPlay: doppio appuntamento per la serie fenomeno - L’attesa per il nuovo capitolo di Mare Fuori è finalmente finita ... con la trasmissione in chiaro del primo episodio. Un doppio evento, dunque, che ribadisce il successo della produzione ... 🔗informazione.it

Mare Fuori 5 sbarca su Rai 2 e RaiPlay: doppio appuntamento per la serie fenomeno - Mare fuori 5 ha tutta l'aria di ottenere – e forse superare – il gradimento delle stagioni precedenti della serie. Le centinaia di migliaia di accessi su RaiPlay da che sono stati messi online ... 🔗informazione.it