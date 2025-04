A Dongo apologia di fascismo fatti gravi | Pellegrini M5s annuncia un’interrogazione alla Camera

Pellegrini, ha annunciato interrogazioni e interpellanze sui fatti di Dongo, dove un gruppo di neofascisti ha ricordato Benito Mussolini col saluto romano, e su quanto accaduto alla fornaia di Ascoli Piceno, identificata dalle forze dell'ordine per avere esposto uno striscione antifascista e in seguito vittima di messaggi intimidatori. "Sono fatti gravi e incredibili, la nostra Costituzione e la nostra democrazia nascono grazie all'antifascismo" ha detto Pellegrini.

