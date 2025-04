A contatto con la natura | a Santa Paolina la III edizione de La Giornata della Terra

edizione de "La Giornata della Terra". Vi aspettiamo l'11 maggio a Santa Paolina, per vivere un'esperienza a contatto con la natura alla scoperta del nostro territorio. Un'intera Giornata con attività dedicate alla salvaguardia ambientale ed all'intrattenimento per tutte. Avellinotoday.it - A contatto con la natura: a Santa Paolina la III edizione de "La Giornata della Terra" Leggi su Avellinotoday.it Siamo pronti per la terzade "La". Vi aspettiamo l'11 maggio a, per vivere un'esperienza acon laalla scoperta del nostro territorio. Un'interacon attività dedicate alla salvaguardia ambientale ed all'intrattenimento per tutte.

Approfondimenti da altre fonti

A Forlimpopoli parte il ciclo di laboratori per bambini dedicato al contatto con la natura - Si avvicina la primavera e iniziano le attività da poter svolgere all'aperto. All'ex acquedotto di Spinadello sabato 15 marzo prende il via “La natura è un tesoro, scopriamola insieme”, il ciclo di tre laboratori plurisensoriali a cielo aperto pensati per i bambini dai 5 agli 8 anni. Il primo... 🔗forlitoday.it

Sedici bambini a contatto con la natura, nel nido d'infanzia il progetto di Donne Coldiretti - Una giornata all’insegna della natura, della scoperta e dell’apprendimento si è svolta il 25 e 26 marzo al nido d’infanzia Piccolo Blu e Piccolo Giallo – Sezione Orsetti, grazie al prezioso contributo di Donne Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini, con il supporto di Coldiretti Forlì-Cesena... 🔗forlitoday.it

Il cliente al centro della vacanzam, entrare in contatto con la natura, questo il tipo di turismo che vuole promuovere la società Club del Sole. - Milano, 15 apr. (askanews) – È l’ospite a plasmare il futuro in Club del Sole, punto di riferimento in Italia per il turismo open-air. Villaggi definiti luoghi unici tra natura, divertimento e qualità della vita. È stato un anno chiave il 2024, con investimenti costanti su posizionamento, tecnologia e disintermediazione. “Club del Sole è un’azienda che negli ultimi anni sta crescendo molto, si sta ponendo obiettivi ambiziosi sulla crescita sia per linee esterne che per linee interne, quindi stiamo investendo tanto per acquisire e creare maggiore eterogeneità a livello di gruppo e ... 🔗iodonna.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ripensare per riabitare: Il verde speranza di Cinzia; Giornata della Terra a Santa Paolina: 'Planet Vs Plastik'; A Santa Paolina è nato un cucciolo di lama! -; Fiocco azzurro a Santa Paolina Farm: nate due caprette cashmere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia