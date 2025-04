A Cesenatico torna la sagra Azzurro come il pesce tra prelibatezze culinarie concerti e mostre

Cesenatico si prepara alla tradizionale rassegna "Azzurro come il pesce", la storica kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Per cinque giorni, profumi di mare, tradizione e creatività si fondono tra le. Cesenatoday.it - A Cesenatico torna la sagra "Azzurro come il pesce", tra prelibatezze culinarie, concerti e mostre Leggi su Cesenatoday.it Dalla sera di mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggiosi prepara alla tradizionale rassegna "il", la storica kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Per cinque giorni, profumi di mare, tradizione e creatività si fondono tra le.

Su altri siti se ne discute

Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date - Cesenatico, 27 aprile 2025 – Per cinque giorni Cesenatico sarà la capitale della cucina marinara. Dalla sera del 30 aprile sino al 4 maggio, la località ospita l’edizione 2025 di Azzurro come il Pesce, la grande kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Ma non c’è solo la cucina di mare, al centro delle attrazioni, perché seguendo un progetto iniziato già da qualche anno, saranno molte anche le occasioni di divertimento e di iniziative culturali, che si sviluppano lungo il porto canale e nelle piazze del borgo di pescatori. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cameri, torna la Sagra di primavera: tre giorni di sapori tipici - Ripartono le sagre a Cameri: dal 28 al 30 marzo, presso l'area mercato, torna infatti la Sagra di primavera. Tre giorni dedicati ai sapori e ai prodotti tipici del territorio, tra cui i formaggi della Latteria sociale di Cameri. A breve sarà disponibile il programma della manifestazione... 🔗novaratoday.it

“Le sfide del territorio dalla Regione agli enti locali” Il Pd di Cesenatico torna a incontrarsi - Il Partito Democratico di Cesenatico torna a incontrarsi per un'importante iniziativa pubblica dal titolo “Le sfide del territorio dalla Regione agli enti locali”, in programma per giovedì 10 aprile 2025 alle ore 20 al Museo della Marineria, in via Armellini 18. "Sarà l’occasione - spiega il... 🔗cesenatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date; Cesenatico si prepara al suo evento gastronomico più atteso: torna Azzurro come il pesce; AZZURRO COME IL PESCE; “Azzurro come il pesce” apre la stagione estiva a Cesenatico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Azzurro come il pesce, sagra di 5 giorni a Cesenatico: le date - Mare, gusto e tanti eventi: la riviera si trasforma in un ristorante a cielo aperto. Gli stand e le iniziative della grande kermesse ... 🔗msn.com

Un mare di gusto, un porto di eventi: torna Azzurro come il Pesce - Cesenatico si prepara a indossare il suo abito più gustoso: dalla cena del 30 aprile alla cena del 4 maggio 2025 torna Azzurro come il Pesce, la storica kermesse che trasforma il centro storico in un ... 🔗livingcesenatico.it

Torna la kermesse enogastronomica ’Azzurro come il pesce’ - L’obiettivo è valorizzare il pesce azzurro, i prodotti del mare Adriatico e i ristoranti di Cesenatico. La manifestazione viene dedicata ad un prodotto e presto sarà svelato il nome. 🔗msn.com