aprile 2025 – A Castiglion Fiorentino, la ZTL estiva entra in vigore dal 18 aprile e rimarrà in vigore fino al 30 settembre. Questo significa che le regole di accesso e circolazione delle auto nel centro storico verranno modificate per favorire la pedonalizzazione.Orari della ZTL estiva a Castiglion Fiorentino:Orario estivo: Dal 18 aprile al 30 settembre.Porta Fiorentina e via del Mercato:TUTTI I GIORNI: 12:00-14:30. 17.00-08.30Via dei Macelli:TUTTI I GIORNI: 13.00-14.30 - 21.00-08.30Porta Nuova:TUTTI I GIORNI: 7.30-8.30 - 21.00-04.00Barriera pedonale:Tutti i giorni: 12:00-14:30.Venerdì: 09:30-14:30 - 17.00-24.00Sabato-Domenica: 12.00-14.30 - 17.00-24.00Ulteriori informazioni:La ZTL è segnalata con appositi cartelli che indicano gli orari di validità.È importante consultare l'ordinanza comunale per informazioni dettagliate.

