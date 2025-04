A Bari la mostra San Nicola Crocevia tra Occidente e Oriente

Nicola, di due artisti, Alessandro Allegra e Sergej Tikhonov, nati in Russia ed entrambi residenti in Calabria.L’esposizione è stata organizzata all'interno di due aree museali della città di Bari, il Museo Nicolaiano-. Baritoday.it - A Bari la mostra “San Nicola, Crocevia tra Occidente e Oriente” Leggi su Baritoday.it Si inaugura il 3 maggio l’esposizione temporanea collettiva dedicata a San, di due artisti, Alessandro Allegra e Sergej Tikhonov, nati in Russia ed entrambi residenti in Calabria.L’esposizione è stata organizzata all'interno di due aree museali della città di, il Museoiano-.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Nicola, a Bari comincia la sagra: esposta la statua tra sbandieratori e timpanisti - Nel pomeriggio di ieri, a Bari, nella città vecchia, è andato in scena il primo evento importante della sagra di San Nicola, che entrerà nel vivo da stasera per giungere poi ai... 🔗quotidianodipuglia.it

Dalla Russia nel segno di San Nicola, a Bari la visita del metropolita di Volokolamsk: incontro con il vescovo - Dalla Russia a Bari nel segno della devozione per San Nicola. E' stato in visita oggi nel capoluogo pugliese il Metropolita di Volokolamsk, Antonij, presidente del dipartimento per le relazioni rcclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca. Una visita, spiega la diocesi, per pregare sulla tomba... 🔗baritoday.it

Salernitana, pronto un esodo d’amore verso Bari: la salvezza passa dal San Nicola - Tempo di lettura: 2 minutiAl San Nicola si preannuncia un vero e proprio esodo di tifosi granata, pronti a rinnovare lo storico gemellaggio con i sostenitori del Bari. Il settore ospiti è già sold out, ma i tifosi della Salernitana stanno acquistando biglietti anche in altri settori, in particolare nella Curva Sud, per seguire la partita insieme ai gemellati pugliesi. Si prevedono tra i 4.000 e i 5. 🔗anteprima24.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Bari la mostra “San Nicola, Crocevia tra Occidente e Oriente” dal 3 maggio al 15 giugno 2025; Mostra San Nicola Bari: arte tra Oriente e Occidente; INAUGURATA AL MUSEO CIVICO DI BARI “SATIRICO”, LA MOSTRA CHE RACCONTA L’EUROPA CON IRONIA; Bif&st 2025, presso la Camera di Commercio la mostra fotografica dedicata a Sergio Strizzi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mostra San Nicola Bari: Arte tra Oriente e Occidente - Mostra San Nicola Bari dal 3 maggio al 15 giugno con opere di Allegra e Tikhonov tra arte cattolica e ortodossa. 🔗pugliapress.org

San Nicola, a Bari comincia la sagra: esposta la statua tra sbandieratori e timpanisti - Nel pomeriggio di ieri, a Bari, nella città vecchia, è andato in scena il primo evento importante della sagra di San Nicola, che entrerà nel vivo da stasera per giungere poi ... 🔗quotidianodipuglia.it

Bari si prepara alla festa di San Nicola: prendono forma le luminarie in piazza del Ferrarese - Prosegue l'allestimento degli addobbi luminosi, mentre nella stessa piazza sono state posizionate le transenne per la Deejay Ten, in programma invece nella giornata di domani, domenica 27 aprile ... 🔗baritoday.it