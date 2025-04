A 140 dalla nascita Portogruaro celebra Luigi Russolo con una serata futurista

Portogruaro celebra Luigi Russolo, il futurista della musica, nel giorno del suo 140esimo anniversario di compleanno. Russolo, vissuto tra Milano e Parigi, e il più celebre tra i musicisti futuristi, nacque infatti a Portogruaro nel 1885. E dal 2018 qui esiste uno spazio espositivo permanente. Veneziatoday.it - A 140 dalla nascita, Portogruaro celebra Luigi Russolo con una serata futurista Leggi su Veneziatoday.it , ildella musica, nel giorno del suo 140esimo anniversario di compleanno., vissuto tra Milano e Parigi, e il più celebre tra i musicisti futuristi, nacque infatti anel 1885. E dal 2018 qui esiste uno spazio espositivo permanente.

Portogruaro, serata Futurista, mercoledì 30 aprile si celebra Luigi Russolo tra poesie e musica.