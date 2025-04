80 volte bella ciao!

volte bella ciao!Da un’idea e per la cura di Roberto Gramiccia23 aprile-11 maggio 2025La VaccheriaVia. Romatoday.it - 80 volte bella ciao! Leggi su Romatoday.it La mostra è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitalein collaborazione con ANPI nazionalecon il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura80!Da un’idea e per la cura di Roberto Gramiccia23 aprile-11 maggio 2025La VaccheriaVia.

Cosa riportano altre fonti

80 volte Bella ciao: 40 artisti celebrano (e indagano) la Liberazione. “Per tramandare quegli ideali con nuovi linguaggi” - Una grande mostra per ricordare l’80esimo della Liberazione. Non solo celebrazione, ma un ritorno all’arte come strumento di indagine, di recupero della memoria in connessione con il presente. L’esposizione con opere di artisti di fama nazionale e internazionale ha il titolo di 80 volte Bella Ciao! ed è ideata e curata da Roberto Gramiccia. Tra i nomi che spiccano quelli di Ennio Calabria, Franco Mullas, Pietro Ruffo, Giuseppe Modica, Primarosa Cesarini Sforza. 🔗ilfattoquotidiano.it

La folla reclama ‘Bella ciao’. Richiamata la banda che la suona due volte - Non c’è 25 aprile senza ’Bella ciao’. E la folla di persone che ieri mattina ha gremito piazza del Popolo a Ravenna per le celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo lo ha fatto capire molto bene tra proteste e strofe del canto popolare dedicato alla Resistenza, intonato senza musica. Sì, perché chi doveva suonare, ovvero la banda cittadina di Ravenna, dopo aver eseguito le canzoni previste dal cerimoniale, stava lasciando la piazza. 🔗ilrestodelcarlino.it

Al teatro Rossetti di Vasto arriva “O Bella Ciao” per celebrare l’80° anniversario della Liberazione - La notevole e calorosa presenza di pubblico per lo spettacolo “Chiamateci partigiane!”, andato in scena ieri, domenica 27, al Teatro Rossetti ad opera della Compagnia dei Merli Bianchi e coprodotto dall’associazione Dafne, ha dimostrato come lo specialissimo 25 aprile di quest’anno sia... 🔗chietitoday.it

Cosa riportano altre fonti

Roma: 80 volte Bella Ciao! - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio - La Vaccheria; 80 volte Bella ciao: 40 artisti celebrano (e indagano) la Liberazione; Sito Istituzionale | 80 volte Bella Ciao! Alla Vaccheria mostra per celebrare la Liberazione; Roma, “80 volte Bella Ciao!”, quaranta artisti celebrano la Festa della Liberazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

80 volte Bella ciao: 40 artisti celebrano (e indagano) la Liberazione. “Per tramandare quegli ideali con nuovi linguaggi” - Una grande mostra per ricordare l’80esimo della Liberazione. Non solo celebrazione, ma un ritorno all’arte come strumento di indagine, di recupero della memoria in connessione con il presente. L’espos ... 🔗ilfattoquotidiano.it

80 volte Bella Ciao! - 80 volte Bella Ciao! è il titolo della grande mostra di arte contemporanea (quadri e opere tridimensionali) ideata e curata da Roberto Gramiccia. 🔗itinerarinellarte.it

80 volte bella ciao, a roma una mostra con 40 artisti per ricordare la liberazione dal nazifascismo - a Roma la mostra collettiva “80 volte Bella Ciao!” celebra l’80esimo anniversario della liberazione nazifascista con quaranta artisti che riflettono su libertà, pace e memoria storica fino all’11 magg ... 🔗gaeta.it