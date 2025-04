80 anni fa l’omicidio di un dirigente operaio

operaio. Il caso, 15 anni dopo, fu archiviato in virtù dell'amnistia politica Ilgiornale.it - 80 anni fa l’omicidio di un dirigente operaio Leggi su Ilgiornale.it Dopo l'8 settembre 1943 l'ingegnere Ugo Gobbato fu immotivatamente tacciato di collaborazionismo con il regime tedesco. Ma un "Tribunale del popolo" nel 1945 lo prosciolse dalle accuse. Il mattino seguente fu freddato da un. Il caso, 15dopo, fu archiviato in virtù dell'amnistia politica

