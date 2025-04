4Planning offre soluzioni e servizi di tesoreria e pianificazione

tesoreria, ma anche una soluzione per la gestione del credito e di pianificazione finanziaria, economico e patrimoniale. Ovvero, lo sguardo è sul presente ma l’occhio guarda al futuro. A muoversi in quest’ottica è 4Planning, una financial software house di Modena, nata nel 2012 e specializzata nello sviluppo di soluzioni per la gestione integrata di tutti i processi finance. Milco Scarparo (nella foto sopra) è il marketing e partner manager di questa realtà che era nata come start up. Ma che oggi cresce a livello nazionale, contando circa 15 persone, con sedi in smart working tra Lombardia, Triveneto, Forlì e Bologna. Quotidiano.net - 4Planning offre soluzioni e servizi di tesoreria e pianificazione Leggi su Quotidiano.net L’INTELLIGENZA artificiale per la finanza. Il tutto in una piattaforma a supporto di Cfo delle aziende, ma anche di tesorieri, credit manager e controller. Come? Trasformando i dati in conoscenza a supporto delle decisioni, anticipando i rischi e creando report dettagliati. Una vera e propria, ma anche una soluzione per la gestione del credito e difinanziaria, economico e patrimoniale. Ovvero, lo sguardo è sul presente ma l’occhio guarda al futuro. A muoversi in quest’ottica è, una financial software house di Modena, nata nel 2012 e specializzata nello sviluppo diper la gestione integrata di tutti i processi finance. Milco Scarparo (nella foto sopra) è il marketing e partner manager di questa realtà che era nata come start up. Ma che oggi cresce a livello nazionale, contando circa 15 persone, con sedi in smart working tra Lombardia, Triveneto, Forlì e Bologna.

Approfondimenti da altre fonti

Malta: Santa Lucia, equipe medica cinese offre servizi medici gratis - Yang Libai (davanti a destra), a capo della ventesima equipe medica cinese per Malta, fornisce servizi clinici gratuiti a una donna a Santa Lucia, nel sud di Malta, ieri 19 febbraio 2025. L’equipe per Malta del Centro regionale mediterraneo di medicina tradizionale cinese (MRCTCM) ieri ha fornito questi servizi gratuiti agli anziani residenti presso il Giardino cinese della serenita’ a Santa Lucia. 🔗romadailynews.it

Torna attivo il consultorio familiare di Carbonara: offre servizi per le famiglie e test per gli screening oncologici - Tarantini Time QuotidianoIl consultorio familiare in via Vaccarella è tornato a disposizione dei residenti del quartiere Carbonara. A distanza di poche settimane dalla riapertura del consultorio di San Pio, la ASL ha riattivato anche il presidio di Carbonara, chiuso a causa della pandemia, ma adesso più facilmente raggiungibile per le famiglie che evitano di doversi spostare per recarsi nel poliambulatorio di via Fani, nel centro città. 🔗tarantinitime.it

Scarlato: “Neres ti offre tante soluzioni” - Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto l’allenatore Gennaro Scarlato. Di seguito quanto dichiarato. Scarlato: “Con Neres hai molte più opportunità“ Così l’ex Napoli: “Ritorno di Neres? È vero che Raspadori è in forma però Neres ti offre tante soluzioni. Il Napoli delle ultime giornate non è quasi mai riuscito a saltare l’uomo e creare superiorità numerica, così facendo il gioco è un po’ stagnante mentre con Neres hai molte più opportunità. 🔗terzotemponapoli.com

Cosa riportano altre fonti

4 planning, il meglio delle soluzioni software a sostegno della pianificazione finanziaria. 🔗Su questo argomento da altre fonti

4Planning offre soluzioni e servizi di tesoreria e pianificazione - L’INTELLIGENZA artificiale per la finanza. Il tutto in una piattaforma a supporto di Cfo delle aziende, ma anche di ... 🔗msn.com