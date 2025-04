4 Festival Internazionale di Danza Africana Noo Ko Bok | un ponte tra Africa e Mediterraneo

Festival Internazionale di Danza Africana Noo Ko Bok, in programma a Genova dal 2 al 4 maggio 2025. Un Festival atteso e ormai consolidato, che rappresenta un ponte tra il Mediterraneo e l’Africa Occidentale, un’occasione per riscoprire. 🔗 Genovatoday.it - 4° Festival Internazionale di Danza Africana "Noo Ko Bok": un ponte tra Africa e Mediterraneo Il Sestiere di Prè è pronto ad accogliere la IV edizione deldiNoo Ko Bok, in programma a Genova dal 2 al 4 maggio 2025. Unatteso e ormai consolidato, che rappresenta untra ile l’Occidentale, un’occasione per riscoprire. 🔗 Genovatoday.it

