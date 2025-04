300mila bottiglie d’acqua ritirate | caos nei supermercati Il marchio è famosissimo

marchio in una spirale di allerta e ritiri dal mercato, una situazione che minaccia di erodere la fiducia nei confronti di un nome che è sinonimo di qualità.Un richiamo che scuote il mercatoL’eco del richiamo di 300.000 bottiglie ha risuonato come un tuono nel mercato globale. Nestlé, che detiene le redini di Perrier, ha fermato le spedizioni, bloccando persino le confezioni più piccole. Leggi su Caffeinamagazine.it Le luci si accendono su uno dei brand di acqua minerale più iconici del pianeta. Inaspettatamente, Perrier si trova al centro di un turbinio di eventi che hanno messo a rischio la sua stessa essenza. L’atmosfera si è fatta incandescente quando, nelle tranquille campagne del Gard, le autorità francesi hanno individuato una presenza inquietante: enterobatteri patogeni nei processi di produzione. Questo ha lanciato ilin una spirale di allerta e ritiri dal mercato, una situazione che minaccia di erodere la fiducia nei confronti di un nome che è sinonimo di qualità.Un richiamo che scuote il mercatoL’eco del richiamo di 300.000ha risuonato come un tuono nel mercato globale. Nestlé, che detiene le redini di Perrier, ha fermato le spedizioni, bloccando persino le confezioni più piccole.

