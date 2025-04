28 aprile | la Madonna della Castagna appare su un albero e lascia un segno misterioso

Madonna della Castagna si mostra poggiata sui rami di un castagno per affidare loro una missione accompagnata da segni inequivocabili. È il 28 aprile 1510. Due contadini, padre e figlio, stanno facendo legna sulla proprietà di un sacerdote del posto, di nome don Giovanni Moroni. La . L'articolo 28 aprile: la Madonna della Castagna appare su un albero e lascia un segno misterioso proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - 28 aprile: la Madonna della Castagna appare su un albero e lascia un segno misterioso Leggi su Lalucedimaria.it Due uomini stanno lavorando come ogni giorno quando lasi mostra poggiata sui rami di un castagno per affidare loro una missione accompagnata da segni inequivocabili. È il 281510. Due contadini, padre e figlio, stanno facendo legna sulla proprietà di un sacerdote del posto, di nome don Giovanni Moroni. La . L'articolo 28: lasu ununproviene da La Luce di Maria.

Ne parlano su altre fonti

Ufficiale il collegamento in autobus tra il Molise e l'aeroporto d'Abruzzo, corse al via dal 28 aprile - È stato raggiunto l'accordo tra UilTrasporti Molise, Saga (società di gestione dell'aeroporto d'Abruzzo) e Sati Spa per l'avvio, a partire dal 28 aprile, di un nuovo servizio di continuità territoriale tra il Molise e lo scalo abruzzese. Come riporta LaPresse, a renderlo noto è la UilTrasporti... 🔗ilpescara.it

Bagheria, dal 28 aprile torna operativo il centro comunale di raccolta Incorvino - L'Amb, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta differenziata nella città di Bagheria, comunica alla cittadinanza la riapertura del centro comunale di raccolta (ccr) Incorvino che era chiuso al pubblico per lavori. A partire dal 28 aprile 2025, i cittadini potranno conferire i propri... 🔗palermotoday.it

Beautiful Anticipazioni Puntata del 28 aprile 2025: Ridge vuole vincere a ogni costo. Eric avrà una bella lezione! - Scopriamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 aprile 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap Ridge vorrà dare una lezione a Eric e l'unico modo che avrà per farlo sarà vincere la loro sfida. 🔗comingsoon.it

Ne parlano su altre fonti

Sagre e feste in FVG a ottobre 2024: ecco gli appuntamenti da non perdere; La Madonna di Taggia, peregrinatio in Episcopio; Feste e sagre in Veneto: cosa fare, dove andare l’11, 12 e 13 ottobre 2024; Little Joe Zangara, l'anarchico di Ferruzzano che credeva nella giustizia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

28 aprile: la Madonna della Castagna appare su un albero e lascia un segno misterioso - La Madonna della Castagna appare in cima a un albero e lascia un segno misterioso e inequivocabile che è visibile a tutti. 🔗lalucedimaria.it