25 Aprile il caso Castiglion Fibocchi Pd risponde al sindaco | No a celebrazioni in cui parla solo il primo cittadino

Castiglion Fibocchi e la sezione Anpi dello stesso Comune rispondono al sindaco Marco Ermini in merito alla polemica sulle celebrazioni del 25 Aprile. Il primo cittadino e la sua vice, Rachele Bruschi, con una nota avevano affermato che sia i dem sia l'associazione avevano. Arezzonotizie.it - 25 Aprile, il caso Castiglion Fibocchi. Pd risponde al sindaco: "No a celebrazioni in cui parla solo il primo cittadino" Leggi su Arezzonotizie.it Il Circolo del Pd die la sezione Anpi dello stesso Comune rispondono alMarco Ermini in merito alla polemica sulledel 25. Ile la sua vice, Rachele Bruschi, con una nota avevano affermato che sia i dem sia l'associazione avevano.

