25 aprile e la morte del Papa | una concomitanza che genera ipocrisia

di Pietro Francesco Maria de Sarlo

La concomitanza della morte di Papa Francesco e del 25 aprile ha prodotto una apoteosi di ipocrita retorica. Iniziamo dal discorso a Genova del Presidente Mattarella: "Non possiamo arrenderci all'assenteismo dei cittadini dalla cosa pubblica, all'astensionismo degli elettori". Aiuterebbe rispettare la volontà popolare anche quando non coincide con la propria, o con quella delle burocrazie europee.

Buona la dichiarazione di Meloni: "La democrazia trova forza e vigore se si fonda sul rispetto dell'altro, sul confronto e sulla libertà e non sulla sopraffazione, l'odio e la delegittimazione dell'avversario politico". Peccato che al congresso di Azione, quando Carlo Calenda tuonava "il M5S è da cancellare", ridesse insieme alla combriccola del suo governo con Crosetto che invitava a fare la ola e con i 'democratici antifascisti' Monti, Gentiloni e Picierno in prima fila in preda a giovanile entusiasmo.

