25 aprile Braga Pd chiede informativa urgente a Piantedosi | Riferisca sui fatti di Dongo e Ascoli Piceno

Braga, ha chiesto un’informativa urgente al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dopo i saluti romani a Dongo per commemorare Benito Mussolini e dopo l’episodio che è costato l’identificazione da parte delle forze dell’ordine alla fornaia di Ascoli Piceno che aveva esposto uno striscione per celebrare il 25 aprile e che ha ricevuto messaggi intimidatori. “Episodi vergognosi che non devono più ripetersi” ha detto Braga in Parlamento.L'articolo 25 aprile, Braga (Pd) chiede informativa urgente a Piantedosi: “Riferisca sui fatti di Dongo e Ascoli Piceno” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, Braga (Pd) chiede informativa urgente a Piantedosi: “Riferisca sui fatti di Dongo e Ascoli Piceno” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il Partito democratico, attraverso le parole della capogruppo alla Camera, Chiara, ha chiesto un’al ministro dell’Interno, Matteo, dopo i saluti romani aper commemorare Benito Mussolini e dopo l’episodio che è costato l’identificazione da parte delle forze dell’ordine alla fornaia diche aveva esposto uno striscione per celebrare il 25e che ha ricevuto messaggi intimidatori. “Episodi vergognosi che non devono più ripetersi” ha dettoin Parlamento.L'articolo 25(Pd): “suidi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

25 Aprile, la deputata Pd Braga si commuove in Aula: "Il mio omaggio alle 100mila donne partigiane" - Nel suo intervento durante la celebrazione del 25 Aprile alla Camera, la deputata del Pd Chiara Braga ha voluto ricordare e rendere omaggio alle tante partigiane, note e meno note, che hanno lottato per la liberazione del Paese dal nazifascismo e per la democrazia. Da Irma bandiera a Marisa Rodano, da Teresa Noce ad Angelina Merlin, Tina Anselmi, Nilde Jotti. Braga si è commossa quando ha raccontato la storia di Wilma Conti .

Celebrazioni del 25 aprile, la polemica del Pd: "Salis non invitata, uno sgarbo istituzionale" - Polemica del Partito Democratico nella giornata di festa del 25 aprile: "Silvia Salis non è stata invitata alle celebrazioni ufficiali al teatro Ivo Chiesa, uno sgarbo istituzionale" denunciano il deputato Alberto Pandolfo, il consigliere regionale Armando Sanna, l'ex consigliere comunale...

Neonazismo a Parma, il PD: "Operazione significativa a pochi giorni dal 25 aprile" - Neonazismo a Parma, il PD: "Grazie agli inquirenti. Operazione significativa a pochi giorni dal 25 aprile" Il Partito Democratico di Parma esprime un sentito ringraziamento alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine per l'importante operazione condotta oggi contro un gruppo neonazista attivo...

Regione Lombardia commemora Ramelli, il Pd: "Ma non hanno celebrato la Liberazione..." - Il capogruppo regionale del Pd Pierfrancesco Majorino: "Sconcertante gestione della celebrazioni del 25 Aprile, pronti a prenderci da soli lo spazio ...

