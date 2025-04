10 febbraio dalle foibe all' esodo | all’Hotel Torrione si presenta il libro del senatore Roberto Menia

all'Hotel Torrione, a cura del Coordinamento di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria, sarà presentato il libro "10 febbraio dalle foibe all'esodo", scritto dal senatore triestino Roberto Menia.Le storie e le figure che questo libro raccoglie scavano nella.

Giorno del Ricordo: il 10 febbraio la commemorazione in via Martiri delle Foibe - Si svolgerà il 10 Febbraio 2025, alle ore 9.30 in via Martiri delle Foibe nella città di Parma il “Giorno del Ricordo”, istituito con Legge 30 marzo 2004, n.92, per commemorare i Martiri delle foibe e gli Esuli. L’evento, a cui prenderà parte il Comitato 10 Febbraio di Parma nella persona del... 🔗parmatoday.it

“Più Alto, Più Oltre”: la due giorni del Comitato 10 febbraio su esuli, foibe e impresa di Fiume - Una due giorni di cultura e confronto per ricordare gli esuli dal confine orientale, i martiri delle foibe e l’impresa di D’Annunzio a Fiume. È “Più Alto, Più Oltre”, l’evento organizzato dal Comitato 10 Febbraio che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. «Un appuntamento in riva al Lago per riflettere, proporre, organizzare», ha sottolineato il presidente nazionale del C10F Silvano Olmi, spiegando che «affronteremo diversi argomenti: oltre a D’Annunzio e all’Impresa di Fiume, infatti, analizzeremo l’entrata dell’Italia, nel 1915, nella Grande ... 🔗secoloditalia.it

Mostra sulle foibe: il Comitato 10 Febbraio risponde alle provocazioni socialiste - Roma, 14 feb – Alla sinistra il “Giorno del Ricordo” proprio non va giù. E no, non solo a quella italiana. Ma anche alla sinistra europa. È notizia di un paio di giorni fa: nove eurodeputati socialisti sloveni e croati hanno chiesto a Roberta Metsola – presidente dell’Eurocamera – l’annullamento della mostra in ricordo delle foibe organizzata da Fratelli d’Italia al Parlamento europeo. Un contenuto definito “preoccupante e controverso”. 🔗ilprimatonazionale.it

A Reggio Calabria la presentazione del libro “10 febbraio, dalle foibe all’esodo” - Il Coordinamento di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria organizza l'evento di presentazione del libro "10 febbraio, dalle foibe all'esodo" ... 🔗strettoweb.com

Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata, la cicatrice demografica che ridefinisce l’Italia - Il 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, l’Italia commemora una delle pagine più dolorose della sua storia contemporanea: la tragedia delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Ogni anno ... 🔗msn.com

Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe - Il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo delle vittime delle Foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Questa giornata ha l’obiettivo di “preservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani ... 🔗occhionotizie.it