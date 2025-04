1 maggio sull' Etna | trekking da Piano Vetore al rifugio Gualberto

maggio un’escursione facile e panoramica sul nostro vulcano, tra boschi, colate, rifugi e natura incontaminata, perfetta per rigenerarsi, staccare dalla routine. Il percorso - Partiremo da Piano Vetore (1740 m s.l.m.) per imboccare uno dei sentieri più affascinanti e antichi del Parco. Cataniatoday.it - 1 maggio sull'Etna: trekking da Piano Vetore al rifugio Gualberto Leggi su Cataniatoday.it Per l'1un’escursione facile e panoramica sul nostro vulcano, tra boschi, colate, rifugi e natura incontaminata, perfetta per rigenerarsi, staccare dalla routine. Il percorso - Partiremo da(1740 m s.l.m.) per imboccare uno dei sentieri più affascinanti e antichi del Parco.

Degustazione vini con aperi-lunch: 1 maggio sull'Etna - Continuano gli eventi primaverili al Feudo 5 Querce: 1 maggio vigne aperte con visita guidata e degustazione dei Vini Etna DOC. Lunch con aperitivo rinforzato prodotti tipici gourmet: caponata, parmigiana, frittelle di cavolfiore, verdure di campagna saltate, tagliere di salumi e formaggi... 🔗cataniatoday.it

Si perdono sull’Etna cercando la colata lavica: salvati nella notte quattro ragazzi di Bronte - Operazione di soccorso nella notte per quattro giovani di Bronte, due ragazzi e due ragazze, che si sono avventurati in territorio di Ragalna per raggiungere la colata lavica. Dopo aver lasciato l’auto, il gruppo ha deciso di proseguire a piedi, ma, dopo circa sei chilometri di cammino, ha perso... 🔗cataniatoday.it

