1 Maggio | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Maggio è il 121º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa calantesanto del giorno: San Giuseppe lavoratoreproverbio del giorno: Aprile fa i fiori, Maggio ne ha i coloriOroscopo del 1° Maggio 2025Le previsioni. Trevisotoday.it - 1 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno Leggi su Trevisotoday.it Il 1ºè il 121ºdell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 245 giorni alla fine dell’anno.Fase lunare: Gibbosa calantedel: San Giuseppe lavoratoredel: Aprile fa i fiori,ne ha i coloridel 1°2025Le previsioni.

