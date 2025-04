1 Maggio Confimprenditori | Celebrare anche chi il lavoro lo crea

Celebrare ogni anno il 1 Maggio la Festa dei Lavoratori, riconoscendo il valore di chi con il proprio impegno quotidiano costruisce il futuro del Paese, è altrettanto necessario rendere oMaggio a chi quel lavoro lo crea, spesso affrontando rischi, sacrifici e sfide continue: gli imprenditori. Le piccole e medie imprese sono la spina dorsale della nostra economia, motore di crescita, innovazione e occupazione. Ogni nuova impresa, ogni posto di lavoro generato, ogni idea trasformata in realtà nasce grazie al coraggio di uomini e donne che, quotidianamente, investono tempo, risorse e passione nel costruire opportunità non solo per sé stessi ma per l'intera collettività".Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo."Per questo motivo Confimprenditori presenterà a breve una proposta di legge per istituire ufficialmente la Giornata Nazionale dell'Imprenditore: una ricorrenza dedicata a Celebrare chi, con la propria intraprendenza, alimenta la crescita economica e sociale del nostro Paese.

